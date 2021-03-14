Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür
14.03.2021 17:28
Kütahya Valisi Ali Çelik, Tıp Bayramı sebebiyle İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile beraberindeki hekim ve sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.
Kütahya Valisi Ali Çelik, Tıp Bayramı sebebiyle İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile beraberindeki hekim ve sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.
Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Tıp Bayramı hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Vali Çelik, "İnsanlarımızın derdine derman olmak için özveriyle çalışan, bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Sevgilisine yan baktığı gerekçesiyle Afgan genci sokak ortasında bıçakladı Tehlikeyi hiçe sayıp kanala atlayan çocuğu hem çekti hem de destekledi Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Son Dakika: HDP'li vekil Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek