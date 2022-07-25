Vali Çelik: "Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi" - Son Dakika
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Vali Çelik: "Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi"

25.07.2022 05:55
Vali Çelik: "Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi"

Kütahya'nın Emet'in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Kütahya'nın Emet'in Küreci köyünde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Yerleşim yerlerine yakın bölgenin kontrol altına alındığını, yangının 200 hektarlık alanda devam ettiğini açıklayan Vali Ali Çelik, "İlk andan itibaren Devletimizin tüm imkanlarıyla seferber olduk. 2 gece görüşlü helikopter, 58 arazöz, 12 su ikmal aracı, 15 itfaiye, 6 dozer, 650 personelle yangınla mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Bölgede sabah saatlerinde etkili olması beklenen rüzgarın yangını büyütmemesi için teyakkuza geçildiğini kaydeden Vali Çelik, "OGM koordinesinde, her ihtimale karşı 28 helikopter ve 5 uçak yönlendirildi. Temennimiz sabah olmadan yangını tamamen kontrol altına almak" dedi. - KÜTAHYA

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Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor Kütahya'da orman yangını (3) Kütahya'da orman yangını (3)
Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Çelik: 'Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Çelik: "Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi" - Son Dakika
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