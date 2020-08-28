Vali Cevdet Atay, Fenerbahçe kampını ziyaret etti - Son Dakika

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Cumhuriyet Başsavcı Sedat Çelik , Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ile beraber Fenerbahçe Topuk Yaylası tesisini ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Atay, Fenerbahçe'ye başarılar diledi. - DÜZCE

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

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