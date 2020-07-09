Vali Cevdet Atay halkı dinledi - Son Dakika

Vali Cevdet Atay halkı dinledi

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk halk günü toplantısını gerçekleştirdi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk halk günü toplantısını gerçekleştirdi. Vatandaşları tek tek dinleyen Vali Atay, çocuklarla yakından ilgilendi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Gram altın güne yükselişle başladı! 400 lira seviyelerinde işlem görüyor
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti


Korona virüs salgını nedeni ile ara verilen ve yeni normalleşme sürecinin ardından Düzce Valiliği de salgın sonrasında ilk Halk Günü toplantısını yaptı. Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce Valiliğine atanan Vali Cevdet Atay başkanlık yaptı. Toplantıya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürlü Mehmet Ali Akkaplan, İl Özel İdaresi genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


İlk Halk Günü toplantısını gerçekleştiren Vali Atay vatandaşların sorunlarını tek tek dinledi ve not aldı. Toplantı salonuna girmeden önce halk günü için gelen vatandaşlarla sohbet eden Vali Atay, çocuklarla da yakından ilgilendi. - DÜZCE

Düzce Valiliği, Koronavirüs, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Cevdet Atay halkı dinledi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 09:24 Hes Kablo Kayserispor'un yıldızı Pedro Henrique hacamat yaptırdı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek 19:52 "Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 19:29 İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti 19:24 Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:43 Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
13:42
Yapımcı Mustafa Uslu, kendisini öldürmekle tehdit eden kişilere suçüstü baskın düzenletti
12:04
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 6 yaralı
11:52
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı okulların 31 Ağustos'ta açılması için yaptık; ama şartlar elverişli olursa açarız
11:25
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
11:09
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
11:05
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
10:41
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
10:30
Maskesini çıkaran Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya gazeteciler dava açacak
10:28
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
10:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 14:15:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Cevdet Atay halkı dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]