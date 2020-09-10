Vali Cevdet Atay: "Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek masrafları da vatandaşlardan... - Son Dakika

Vali Cevdet Atay: "Karantinayı ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek masrafları da vatandaşlardan alınacak"

Karantina ihlali yapan 20 kişiye 63 bin TL ceza

DÜZCE–Normalleşme süreci ile birlikte rehavete kapılan, salgını ciddiye almayarak tedbirlere uymayanlara bu güne kadar yapılan uyarıların yerine artık para cezası kesilecek. Düzce Valisi Cevdet Atay, karantinada olması gereken ancak karantinayı ihlal edenlerin yurtlara yerleştirileceklerini ve 14 günlük masraflarında karantinadaki vatandaşlardan alınacağını söyledi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan milyonlarca insana bulaşan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs pandemisinde alınan tedbirlerin sıkı sıkıya uyulması için denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve birçok kurumun müdürü, polis ve sağlık ekipleriyle birlikte denetim yaptı, vatandaşlara maske dağıttı. Hastane Caddesi'nde yapılan denetimlerde Vali Atay ve beraberindekiler, cadde üzerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek korona virüs salgını ve maske kullanımı konusunda bilgiler verdi.

Denetim sonunda açıklama yapan Vali Cevdet Atay; "Hep birlikte yine yürümeye ve denetimlerimize devam ediyoruz. Düzcelilerimizin duyarlılığı gayet iyi. Maske takanlar, takmayanlardan çok daha fazla. Bizim tek aciliyetimiz var. Vatandaşlar bu maskeyi taksın. Yarınlara daha güzel bakabilmek için ve virüsten kurtulabilmek için bu maskeleri takmamız şart. Buradan vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Bu maskeyi çıkartmak, maske takmamak bir ayrıcalık değil. Bir ilin valisi olarak bu maskeyi hep takıyorum. Vatandaşlarımızda buna aynı hassasiyeti ve duyarlılığı gösterirse çok daha sağlıklı bir gelecek bizim olacaktır. İlimizin durumu diğer illere ve geçmişe göre daha iyi. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Biraz daha duyarlılıkla, itinayla yarınlara bakmak için bu maskeyi takalım" dedi.

"Karantinayı ihlal edenler KYK yurtlarına alınacak masraflarda onlardan alınacak"

Vali Cevdet Atay, karantinada olması gereken ancak ihlal edenlerle ilgili olarak ta açıklama yaparak; "Öncelikle korona virüs pozitif vak'alarına geçmiş olsun diyelim. Kul hakkı diye bir şey var. Bunlar evlerinde oturması gerekirken dışarıya çıkıyorlar. Çoğunlukta değil tabi. Bunlar tek tek olsa dışarıda olduklarını öğreniyoruz. Gereken cezayı yazıyoruz. Ama bu saatten sonra ceza ile yetinmeyip KYK yurtlarına yerleştirip, kaldıkları süre içindeki masraflarını da kendilerinden tahsil edeceğiz. Buradan o vatandaşlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen evlerinden çıkmasınlar evlerinde iyileşsinler. Evlerinde olurlarsa onlara her zaman her türlü ulaşabiliriz. Çok şükür devletimizin gücü ve imkanları var. İhtiyaçlarını karşılayabiliriz. Bu ilin, sevdiklerinin ve diğer insanların hakkına girmesinler. Bilerek başkasına zarar vermek kul hakkına girer lütfen karantina kurallarına riayet etsinler dedi" diye konuştu.

Düzce'de karantinada olması gereken ama karantinada olmayan 20 kişiye 63 bin TL ceza kesildi.

Kent parkta denetim yapan Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler engelli çocukların çalıştığı Kusursuz Kafe'ye de giderek burada engelli çocuklarla da bir süre sohbet ettiler.