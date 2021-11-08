Vali Çiçek: "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı" - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu polis tarafından kentte yapılan başarılı operasyonda 700 gram metanfetaminin yakalanmasını sosyal medya hesabından, "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı" paylaşımı ile duyurdu.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan bir araçta aramaya yapan polisler, 700 gram metanfetaminin aracın iç kaporta kısmına gizlendiğini fark etti. Tornavida yardımı ile kaporta kısmını açan ekipler zula diye tabir edilen gizli bölmendeki uyuşturucuyu ele geçirdi. Yabancı uyruklu Amırmahdı R. (20), isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Ardından, adliyeye sevk edilen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı övgü dolu sözlerle duyuran Vali Çiçek paylaşımında, "Afyonkarahisar emniyeti uyuşturucuya yine geçit vermedi. Gençlerimizi zehirlemek için yola çıkan 700gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı. Polisimizle el ele vererek Afyonkarahisar'da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Gençlerimiz için buna mecburuz. Beraber bitireceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR