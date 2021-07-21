AFYONKARAHİSAR - Bayramlaşma programı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Taş Medresede Valilik tarafından düzenlenen programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, gizemli şehir Afyonkarahisar'da bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Pandeminin zorlu günlerinin ardından kutlanan Kurban Bayramı'nın herkese iyi geldiğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinden sonra her birimiz, alilerimiz, yakınlarımız, hastalıkla mücadele etti. Kaybettiklerimiz de oldu. Afyonkarahisar'a geldiğimde geçen yıl ilk bayramı birlikte kutlamıştık. Bir yıl sonra tekrar bir aradayız. Çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyorum. Afyonkarahisar'da kontrolü hiçbir zaman elden kaçırmadık. Emniyet ve Jandarma ekiplerinin, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin de bu süreçte ciddi katkısı oldu. Gece gündüz demeden çalıştılar, alanda denetimler yaptılar. Dün şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etme fırsatım oldu. Evlerine moral vermek, evlat olmak için gittiğimizde onlar bize moral veriyor, dualar ediyor. Her gittiğimde bambaşka duygularla ayrılıyorum. Onlara da büyük minnet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Çiçek ve protokol üyeleri, Emniyet teşkilatının bayramını kutladı.

Çiçek ve protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek ailelerinden uzakta bir bayram geçiren Jandarma teşkilatıyla bayramlaştı.