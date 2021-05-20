Vali Çiçek: "Bu zorlu süreçleri karşılıklı anlayış, sabır ve hoşgörüyle atlatacağız" - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili esnaflara seslenerek, "Devlet olarak her zaman imkanlar dahilinde sizlerin yanındayız. Bu zorlu süreçleri karşılıklı anlayış, sabır ve hoşgörü ile inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi

Programları kapsamında esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek, esnafların taleplerini dinleyerek, hayırlı, bereketli kazançlar temenni etti. Vali Çiçek öncelikle şehir merkezinde hizmet veren esnafları ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Vali Çiçek, vatandaşlarla da görüşerek, sağlıklı güzel günler temenni etti.

Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan Berberler Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnafları da ziyaret eden Vali Çiçek, esnaflarla sohbet ederek, hal ve hatırlarını sordu ve kendisine iletilen taleplerini dinledi. Vali Çiçek, esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar dileyerek "Devlet olarak her zaman imkanlar dahilinde sizlerin yanındayız. Bu zorlu süreçleri karşılıklı anlayış, sabır ve hoşgörü ile inşallah hep birlikte atlatacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR