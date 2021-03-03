Vali Çiçek: "Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz" - Son Dakika

Vali Çiçek: "Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz"

03.03.2021 10:04
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Çiçek, Afyonkarahisar'da birçok afetin yaşandığını ifade ederek, "Afyonkarahisar'da dirençli toplum, dirençli kent hedefiyle çalışmalarımızı en ufak ihmale yer vermeden sürdürüyoruz" dedi.

Toplantıda 2020 yılının afetler, özellikle de deprem açısından üzücü olaylara sahne olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, "Yapılan tüm bilimsel tahliller İstanbul civarında bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir" dedi.

Bakan Soylu, İRAP çalışmasını tamamlayan Afyonkarahisar'daki çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Vali Çiçek ile görüştü Afyonkarahisar'ın çok fazla doğal afet yaşadığını, çok sayıda can ve mal kaybının olduğunu belirten Vali Çiçek, "Tensipleriniz ve talimatlarınızla İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) hazırlanmasında Afyonkarahisar'ın pilot il olması çok önem arz etmektedir. İRAP' da 6 afet türü belirledik. İRAP 1 amaç, 17 hedef ve 215 Eylem Planından oluşmaktadır. Projede belediyemiz, üniversitemiz ve STK'lar paydaş olarak belirlendi. Dünyada değişen şartlara Afet ve Acil Durumlara yaklaşım bakımından yenilikçi bir bakış açısı sunuldu. Afyonkarahisar'da dirençli toplum, dirençli kent hedefiyle çalışmalarımızı en ufak ihmale yer vermeden sürdürüyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz
Vali Çiçek: Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz
Vali Çiçek: Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz
Vali Çiçek: Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz

Süleyman Soylu, Karahisar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek: 'Çalışmalarımızı en ufak ihmal vermeden sürdürüyoruz' - Son Dakika


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