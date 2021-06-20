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Vali Çiçek, Dinar İlçesinde Açılışlar Yaptı, Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Vali Çiçek, Dinar İlçesinde Açılışlar Yaptı, Ziyaretler Gerçekleştirdi

20.06.2021 00:05
Vali Çiçek, Dinar İlçesinde Açılışlar Yaptı, Ziyaretler Gerçekleştirdi, System.String[]

Hafta sonunda da mesaisine hız kesmeden devam eden Vali Gökmen Çiçek, Dinar ilçesinde bir dizi açılış yaparak, ziyaretler gerçekleştirdi.

Hafta sonunda da mesaisine hız kesmeden devam eden Vali Gökmen Çiçek, Dinar ilçesinde bir dizi açılış yaparak, ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Çiçek'e ziyaretlerinde Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

İlk olarak Dinar İlçesi Haydarlı Beldesi'ne bağlı Ocaklı Köyü'ne giden Vali Gökmen Çiçek, hayırseverlerin destekleriyle yapılacak 630 kişinin ibadet edebileceği Ocaklı Köyü Camii'nin temel atma törenine katıldı.

Kooperatiflerimiz Her Geçen Gün Güçleniyor

Ardından lavantadan çeşitli kozmetik ürünleri üreten Kadın Kooperatiflerinin ürünlerinin satışının yapıldığı Dinarelli Lavanta Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Kadın Kooperatiflerinin her geçen gün güçlendiğine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "Hayallerimizin de ötesinde işler yapılıyor. Kadın kooperatiflerimiz her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Satış mağazaları ile de üretilen ürünler daha fazla vatandaşımıza ulaşıyor. Kadınlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. El birliğiyle kooperatiflerimizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Dinarelli Lavanta Tesisleri hem ilçemize hem de Afyonkarahisar'ımıza hayırlar, bereketli kazançlar getirisin" dedi.

Çözüm İçin Buradayız

Dinar ilçesi Akgün Köyü'nde de muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, istek ve talepleri dinleyerek, çözümü noktasında gerekli talimatlarda bulundu. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizler için son derece önemli diyen Vali Çiçek: "Elimden geldiğince sizlerle bir arada olmaya gayret ediyorum. Sizlerin sıkıntılarını, taleplerini ilk ağızdan dinlemek istiyorum. Bugün de sizleri dinlemek, sorunlarınıza, sıkıntılarınıza çözümler üretmek için buradayız. Devletimizin imkanları, bizlerin yetkisi çerçevesinde her sorununuza çözüm üretmeye gayret edeceğiz" dedi.

Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri ile birlikte Dinar Kadın Kültür Evi ve Kadın Kooperatifi'ni de ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek; Kadın Kültür Evi'nin genel durumu, kooperatifin işleyişi, üretim ve satışlar konusunda bilgiler aldı.

Dinar ilçemize Hayırlı Olsun

Vali Çiçek, zengin içeriği ve huzur dolu ortamıyla Dinarlı vatandaşlara hizmet edecek Dinar İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışını da gerçekleştirdi. Kitapların büyülü dünyalarıyla ilçe halkını buluşturacak kütüphanenin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Vali Çiçek: "Vatandaşlarımız istedikleri kitapları kütüphanemizin huzur dolu ortamında okuyup, kitapların bizlere sunduğu yeni ufukları keşfedebilecek. Vatandaşlarımızın kütüphaneye sahip çıkmalarını, sık sık ziyaret etmelerini ve imkanları dahilinde her zaman kitap okumalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Apameia Antik Kenti'ni İnceledi

Vali Çiçek ve protokol üyelerinin son durağı tarihi İpek ve Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Frig, Pers ve Roma uygarlıklarından izler taşıyan Apameia Antik Kenti oldu. Antik kentte incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri yetkililerden kazı çalışmaları ve antik kentin önemine dair bilgiler aldı.

Stratejik Bir Öneme Sahip Bir Kent

Antik dönemde Phrygia Bölgesi'nin sınırlarında kalan Dinar İlçesinde Üçlerce Tepe ile Toptepe üzerinde kurulan Kelainai-Apameia kenti, ana yol güzergahlarının kavşak noktasında kurulduğundan stratejik bir öneme sahip bir kent. Bu nedenle eski çağlardan itibaren neredeyse tüm askeri seferler ile önemli ticaret yolları buradan geçmiştir. Kelainai-Apameia tarihte birçok önemli olaya da tanıklık etmiştir. Özellikle, Pers Kralı Kserkses ve Kyros batıya Hellenler üzerine yaptığı seferler sırasında Kelainai'da konaklamış, burada sarayların yanı sıra paradeisos denilen vahşi hayvanlarla dolu bir park yaptırmıştır.

Anadolu'nun En Büyük İkinci Ticaret Merkezi

Hellenistik Dönem'de, MÖ 3. yy'da Antiokhos Soter annesi Apama'yı onurlandırmak için o güne kadar Kelainai olan kentin adını Apameia olarak değiştirmiştir. MÖ 190 yılında Seleukoslar ile Roma arasında cereyan eden Magnesia Savaşı sonrasında yenilgiye uğrayan III. Antiokhos, savaş öncesinde ve sonrasında krallığı Apameia'dan yönetmiştir. Ardından, MÖ 188 yılında, Roma Cumhuriyeti ile yapılan ve tarihe Apameia Barışı olarak geçen antlaşma burada imzalanmıştır. Roma Dönemi'nde Küçük Asya'nın büyük bir ticari merkezi olarak geçen Apameia için, antik yazarlardan Amasia'lı Strabon, Apameia'dan Ephesos'tan sonra Anadolu'nun en büyük ikinci ticaret merkezi olarak bahsetmektedir.

2021 Kazıları Başlıyor

Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi'nde yer alan Kelainai-Apameia antik kentinde yapılacak olan ve yedi ay sürmesi planlanan 2021 yılı kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izniyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birimi Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez başkanlığında, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin'in bilimsel koordinatörlüğünde, 14 farklı üniversiteden, 40 bilim insanının katılımıyla başlayacak.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Çiçek, Dinar İlçesinde Açılışlar Yaptı, Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika


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