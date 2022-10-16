Vali Çiçek: "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız"

16.10.2022 00:12
Vali Çiçek: "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin, "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi tuttukları çeteleler ile yakalanırken, çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, emniyetin düzenlediği operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kayseri Emniyet'inden zehir tacirlerine bir darbe daha... Emniyetimiz yaptığı operasyonla 7 şahıs çok miktarda uyuşturucu maddesi, hassas terazi ve çetele defterleri ile birlikte yakalanarak göz altına alındı.Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" notu yazdı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Gökmen Çiçek, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Çiçek: 'Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Çiçek: "Gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara göz açtırmayacağız" - Son Dakika
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