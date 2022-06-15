Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

15.06.2022 12:11
Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Hacılar Kaymakamlığı ve Hacılar Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Bilim Kent Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fuarı gezen Çiçek, stantları ziyaret ederek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Çiçek, öğrencilerin yaptığı çalışmaları görünce mutlu olduğunu belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacılar'ın Türkiye'de başarı hikayesi yazan ilçelerden biri olduğunu aktaran Çiçek, "Değerli öğrencilerim sizleri tebrik ediyorum. Kaymakamımız çok ısrar etti. Ben de geldim. İyi ki gelmişim. Gerçekten burada gördüklerimden çok mutlu oldum. Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı kutluyorum, burada çok uyumlu bir çalışma var. Hacılar hepinizin bildiği gibi Türkiye'de başarı hikayeleri yazan bir ilçemiz. Hacılar insanının başarısı, özgüveni ve cesareti herkes tarafından biliniyor. Demek ki Hacılar'ın geleceği emin ellerde." ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret Vali Çiçek'ten kaymakamlık ve belediyeye ziyaret Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı açıldı
Kaynak: AA

Gökmen Çiçek, gençlik, Kayseri, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:15 Motorine bir zam daha geliyor! 1,27 liralık zam bu gece yarısından itibaren uygulanacak
12:14 Yunan medyası milli üretim balistik füze sistemini değerlendirdi: BORA'nın menzili Atina'ya kadar ulaşabilir
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:23:43. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çiçek, Hacılar Bilim Kent 3. Bilim ve Teknoloji Fuarı'nı gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement