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Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AGC'yi ziyaret etti - Son Dakika

Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AGC'yi ziyaret etti

15.02.2022 20:43
Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AGC'yi ziyaret etti

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) ziyarette bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Gazeteciler Cemiyeti'ne (AGC) ziyarette bulundu.

Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, AGC'yi aile olarak gördüğünü ve gazetecilerin yorumlarını önemsediğini söyledi.

AGC'nin Afyonkarahisar'a enerji kattığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Önceki açıklamalarımda '2022 yılı Afyonkarahisar'ın altın yılı olacak' demiştim. Eğer, siz de destek verirseniz bunu kesinlikle başaracağız. Belediye Başkanımızla, milletvekillerimizle, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla el ele, gönül gönüle kutlu şehrimiz Afyonkarahisar'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Zeybek de dürüst, ilkeli habercilik anlayışıyla kentin değerlerine ön plana çıkaran AGC ailesine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

AGC Başkanı Sezer Küçükkurt ise Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek'e, kentteki basın camiasına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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Mehmet Zeybek, Gökmen Çiçek, Karahisar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, AGC'yi ziyaret etti - Son Dakika


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