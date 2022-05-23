Vali Çiçek kadın kursiyerlerin el emeği ürünlerinden satın aldı

Kocasinan Belediyesi bünyesindeki Kocasinan Akademi'de kursiyerler tarafından yapılan el emeği ürünlerden oluşan sergi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışı öncesi Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenlerden oluşan koro mini konser verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentteki görevinin 5'inci gününde olduğunu söyledi.

Bu tür kursların kadınlar için terapi hizmeti verdiğini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Annelerimizi, ablalarımızı evlerin stresinden uzaklaştırıp hayata başka bir bakış açısıyla bakmalarını sağlayan bir alan. Annem Kocaeli'de, bazen çok dertli oluyordu, bizi özlüyordu, hasret oluyordu. Bir gün eve gittim, annemin konuşması değişmiş, giyimi, okuması değişmiş. Anne ne oldu sana dedim, 'Halk eğitim kurslarına gidiyorum belediyenin, ben artık vali annesiyim kendime dikkat etmem lazım' dedi. Aslında psikolojisi düzelmişti, kendine güveni gelmişti. Buralar böyle şeyler de yapıyor. Böyle bir akademiyi bu duruma getirdiği için başkanımıza teşekkür ediyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da akademinin 6. yılına girdiğini söyledi.

Çolakbayrakdar, akademi çatısı altında açılan kurslar sayesinde kadın kursiyerlerin sanatsal yeteneklerini keşfettiklerini aynı zamanda da rehabilite olup, huzur bulduklarını dile getirdi.

Sergiye emek verenlere teşekkür eden Çolakbayrakdar, sergide resim, çini, seramik biçimlendirme, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmaların yer aldığını belirtti.

Açılış kurdelesini kesen Vali Çiçek ve Başkan Çolakbayrakdar, sergiyi gezdi.

Kadın kursiyerler ürünlerini tanıtırken Vali Çiçek de el işi havlu, amigurumi oyuncak, örgü çocuk kıyafeti satın aldı.

Vali Çiçek aldığı ürünleri, basın mensuplarına ve Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar'a hediye etti.

Kursiyerler de el emeği bir tabloyu Vali Çiçek'e takdim etti.