Vali Çiçek prematüre bebeklerin beslenmesini sağlayan cihazı yerinde inceledi - Son Dakika

Afyonkarahisar Vali Gökmen Çiçek KOSGEB desteği, üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli tasarım TPN yazılımı ve dolum cihazı üretimi yapan firmayı ziyaret edip prematüre bebeklerin ve daha büyük hastaların damar yoluyla beslenmesinde kullanılan cihaz hakkında bilgi aldı.

Vali Çiçek, programları kapsamında firma ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Vali Çiçek hem şehri tanıyor hem de üretimi ve firmaların genel durumunu yerinde inceledi. KOSGEB desteği, üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli tasarım TPN yazılımı ve dolum cihazı üretimi yapan Biohenge firmasını ziyaret eden Vali Çiçek, özellikle prematüre bebeklerin ve daha büyük hastaların damar yoluyla beslenmesinde kullanılan cihaz hakkında bilgi aldı.

Ardından Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Koçak'ı ziyaret eden Vali Çiçek, Başkan Koçak ve yönetim kurulu üyelerinden sanayinin genel durumu, esnafların talepleri ve sanayide yapılacak çalışmalar konusunda bilgiler aldı.

Son olarak bir orman ürünleri firmasını ziyaret eden Vali Çiçek, firma yetkilisinden yürütülen çalışmalar, üretimi yapılan ürünler, satış ve pazarlama konularında bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR