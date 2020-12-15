Vali Çiçek, Sandıklı'da ziyaret ve incelemelerde bulundu - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek ilk olarak çalışmaları süren Hamam Müzesi'ni ziyaret etti.

Müze olarak planlanan alanda incelemelerde bulunan Çiçek, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den proje hakkında bilgi aldı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Belediye Sosyal Tesisi inşaat alanında da incelemelerde bulunan Çiçek, inşaatta gelinen aşama ve genel durumu hakkında Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün verdiği bilgileri dinledi.

Vali Çiçek'in bir diğer ziyareti de jeotermal enerjiyi en verimli şekilde kullanarak konutların ısıtılması, kaplıcalar, teknolojik seralar, sebze ve meyve kurutma gibi faaliyet alanlarına hizmet veren Sandıklı Jeotermal AŞ oldu. Çiçek, Sandıklı Jeotermal sahasında jeotermal suyun daha verimli ve rantabl kullanımı sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında termal suyun tek elden dağıtıldığı SANJET ile jeotermalle ısıtılan seralarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Eflatun Can Tortop'u ziyaret eden Çiçek, ilçede devam eden yatırımlar, yapılan çalışmalar ve genel asayiş durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Günümüzden 695 yıl önce Germiyan Sultanı olan Çelebi Hüsameddin Yakup Bin Umur Bey tarafından Mimar Çoban'a yaptırılan tarihi kaleyi de ziyaret eden Çiçek, kalenin korunması ve restorasyonu için yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak, gözlemlerini ve yapılmasını istediği değişiklikleri aktardı.

Kadın Kültür Evi'ni de ziyaret eden Çiçek, kadınlara yönelik verilen eğitim faaliyetleri, kurslara ve eğitimlere katılım oranları ve planlanan projelerle ilgili bilgileri dinledi.

Programları kapsamında yeni binasında hizmet veren Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Sandıklı İmam Hatip Lisesini de ziyaret eden Çiçek, okulun genel durumu, öğrenci sayısı ve verilen eğitimlere ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman'dan bilgiler aldı.

Çiçek, son olarak Sandıklı Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.