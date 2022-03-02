Vali Çiçek, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Vali Çiçek, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu

02.03.2022 15:01
Vali Çiçek, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sandıklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Vali Çiçek'e Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve daire amirleri eşlik etti.

Çiçek, ilçede Geleneksel Tıp Merkezi adıyla Hüdai Kaplıcalarında faaliyet gösteren, hacamat, kupa, sülük, doktor balık tedavileri, tuz odaları ve çamur banyoları bulunan merkezde yapılması planlanan tarihi ve turistik çarşı alanında incelemelerde bulunarak yürütülen hakkında Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgi aldı.

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Gökmen Çiçek, Mustafa Çöl, Karahisar, Eflatun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Sandıklı'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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