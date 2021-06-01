Vali Çiçek: "Spor ve sporcuya vereceğimiz sürdüreceğiz"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, spor ve sporcuya verecekleri desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Vali Çiçek, Türkiye Şampiyonu olan ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları makamında kabul etti. 2021 Türkiye Şampiyonu olan 25-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde U-15 Serbest Grekoromen ve Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonasında Avrupa 2.'si olan Fatma Yılmaz ile 25-30 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde U-15 Serbest Grekoromen ve Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonasında Avrupa 5.'si olan Hava Konca'yı makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Murat Erdoğan ve Milli Takım Antrenörü Yakup Yağcı'nın hazır bulunduğu ziyarette Vali Çiçek, sporcuların başarıları ve güreş sporu hakkında bilgiler aldı.

Taşoluk'a yeni spor salonu müjdesi

Başarılı sporcuların ziyaretlerinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Vali Çiçek, elde edilen başarıların spor şehri Afyonkarahisar'ı adına yakışır bir biçimde tanıttığını söyleyerek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuklarıyla yakından ilgilenen ve onların başarılarının artması için Valilik olarak desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Vali Çiçek, sporculara rahatça antrenman yapabilecekleri yeni bir spor salonu müjdesini verdi. - AFYONKARAHİSAR