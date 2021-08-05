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Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı - Son Dakika

Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı

05.08.2021 15:27
Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Türkiye Çin Diplomatik İlişkilerinin 50'inci Yılında Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na" katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, "Türkiye Çin Diplomatik İlişkilerinin 50'inci Yılında Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na" katıldı.

Ankara'da düzenlenen etkinliğe Vali Gökmen Çiçek ve Afyonkarahsar Milletvekili Veysel Eroğlu ile her iki ülkenin devlet protokolü, ticaret oda başkanları ve her biri sektöründe lider firma yetkililerini katıldı.

İki ülke arasında çeşitli sektörlerde mevcut ticaret hacminin arttırılması, yeni ticari girişimlerin oluşturulması ve desteklenmesi, hem ülkeler hem de firmalar bazında katma değerli ve sürdürülebilir ortaklıklar kurulması yoluyla yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün arttırılmasının hedeflendiği Türkiye Çin Diplomatik İlişkilerinin 50'inci yılında Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'nda; maden gıda, teknoloji ve bilişim, turizm ve sağlık gibi sektörlere ilişkin stantlarda yer aldı. Türkiye'nin birçok farklı ilinin tarihi, kültürel ve gastronomi yönünden tanıtıldığı stantlar katılımcılardan yoğun ilgi görürken, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerleri, gastronomi lezzetleri de Çinli katılımcılardan tam not aldı. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı
Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı
Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek, Türkiye Çin Kültür ve İş Geliştirme Forumu'na katıldı - Son Dakika


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