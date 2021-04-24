Vali Çiçek: "Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli" - Son Dakika

Vali Çiçek: "Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli"

24.04.2021 09:54
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu, iletilen taleplere çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu, iletilen taleplere çözümler üretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Vali Çiçek, ilçe ve köy ziyaretlerini sürdürüyor. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya ve onları dinlemeye gayret eden Vali Çiçek, İscehisar Alanyurt'ta başladığı programını Şuhut ilçesinde Kayabelen ve Bozan Köyü ziyaretleri ile tamamladı. İlk olarak İscehisar ilçesi Alanyurt Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, istek ve talepleri dinledi. Vatandaşlara her türlü sıkıntıda kendisine ulaşabileceklerini söyleyen Vali Çiçek: "Sizlerin huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli. Programların dahilinde sık sık sizleri ziyaret etmeye ve iletilen taleplere çözümler üretmeye çalışacağım" dedi.

Vali Çiçek eğitim alanında eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi

Alanyurt İlk ve Ortaokulunda da incelemeler yapan Vali Çiçek, köyde bulunan okullarda en iyi şartlarda eğitimin devam edebilmesi için incelemelerde bulunarak gördüğü eksikliklerin bir an evvel giderilmesi talimatını verdi.

Programlarına Şuhut ilçesi Kayabelen Köyü'nde devam eden Vali Gökmen Çiçek, köyde bulunan ve 2014 yılından bugüne hizmet veren Hamza Şeyh Dede Kültür Merkezi'ni ardından Hamza Şeyh Dede Türbesi'ni ve köyün nefes alan noktası mesire alanında yapılan çevre düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını inceleyerek, köy sakinleri ile görüştü. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli
Vali Çiçek: Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli
Vali Çiçek: Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli
Vali Çiçek: Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli
Vali Çiçek: Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli

Gökmen Çiçek, Karahisar, Kayabelen, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiçek: 'Vatandaşların huzuru ve güvenliği bizler için her şeyden önemli' - Son Dakika


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