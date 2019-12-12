Vali Çiftçi: "103 öğrenci hastaneye kaldırıldı" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Vali Çiftçi: '103 öğrenci hastaneye kaldırıldı' - Son Dakika

Vali Çiftçi: "103 öğrenci hastaneye kaldırıldı"

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derince Kız öğrenci pansiyonunda kalan 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

Vali Çiftçi:

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Ömer Derince Kız öğrenci pansiyonunda kalan 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi nedeniyle Osmancık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı.


Osmancık ilçesine zehirlenme vakasının yaşandığı kız pansiyonunda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, incelemenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Öğrencilerin ilk müdahalesinin Osmancık ilçesinde yapıldığını söyleyen Vali Çiftçi, "Durumu kritik olanlar veya daha ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyanlar Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede alıntına alındı. Son aldığım bilgiye göre 6 tane öğrencimizi yoğun bakımda. Bilinçleri açık. Herhangi bir sorun yok. Diğer öğrencilerimizle ilgili de endişe edilecek bir durum gözükmüyor. Olayla ilgili İl Afet Acil Durum Müdürlüğü geldi. Savcılık olaya el koydu. Gerekli incelemeleri yürütüyorlar. Müfettiş görevlendirildi" dedi. - ÇORUM

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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