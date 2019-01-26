Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi, 24'cü Kez Hayat Kurtardı

Vali Çiftçi, 24'cü Kez Hayat Kurtardı

1 saat önce

Vali Çiftçi, 24'cü kez hayat kurtardı Vali Mustafa Çiftçi'yi takip eden basın mensupları da kan bağışında bulunduÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay'ın kan bağışı kampanyası kapsamında, kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla kan verdi.

Vali Çiftçi, 24'cü kez hayat kurtardı
Vali Mustafa Çiftçi'yi takip eden basın mensupları da kan bağışında bulundu

ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kızılay'ın kan bağışı kampanyası kapsamında, kana ihtiyacı bulunan hastaların sağlığına kavuşmalarına katkı sağlamak amacıyla kan verdi.
Bugüne kadar 24 kez kan bağışında bulunan Vali Çiftçi, Çorumlulara çağrıda bulunarak sağlıklı her bireyin gönüllülük esasına dayalı, kan bağışında bulunmalarını istedi.
İmkanlar elverdiği müddetçe düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu açıklayan Vali Çiftçi, bugün 22'cü kez kan bağışında bulunduğunu söyledi. Çorum'da günlük 60-65 ünite kan ihtiyacının bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, günlük kan bağışının ise 30-35 civarında olduğuna işaret etti.
Yapılamayan tek ilacın kan olduğunun altını çizen Çiftçi, "Tek bir kaynağı var. Oda insan. Sağlıklı olan kan verebilecek durumda olan vatandaşlarımızı Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek kan bağışında bulunmaları önem arz ediyor" dedi.
Çiftçi, önümüzdeki hafta içerisinde Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'nın da kan bağışında bulunacağını sözlerine ekledi. Vali Çiftçi'nin konuşmasının ardından programı takip etmek için Kızılay Kan Merkezi'ne gelen bazı basın mensupları da kan bağışında bulundu.
Kan bağışı sırasında Vali Çiftçi'ye İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Çelik eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Çorum, Kızılay, Genel
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