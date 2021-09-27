Vali Çiftçi, "Çorum'da şuanda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada" - Son Dakika

- Vali Çiftçi, " Çorum'da şuanda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada"

ÇORUM - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Çorum'da şuanda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma bir gayretimiz var. Çabamız var. Ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çoruminia'nın açılışına katılan Vali Mustafa Çitfçi, korona virüs vakalarına ilişkin açıklama da bulunarak uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre korona virüs vakaları artış gösteren en çok 10 il arasında Çorum'un bulunduğuna dikkat çeken Vali Çiftçi, "Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanımız illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Rakamlara göre Çorum vaka sayılarının en hızlı arttığı 10 il arasında yer alıyor. Son vaka oranımız 100 binde 361 civarında. Ondan önceki hafta Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı sayı 100 binde 217,68'di. Son günlerde haftalarda ilimizde pandemiyle ilgili yükseliş trendi var. 100 binde 84'lük artış var. Ben halkımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, milli eğitim camiamızı uyarıyorum. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacak. Üzerimize düşen görevi yapalım. Pandemi ile mücadele sadece Sağlık Müdürlüğümüzün, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, emniyet ve jandarma teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değil. Bunumla toplumun bütün kesimlerinin mücadele etmesi elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor" dedi.

Pandemi kurallarının değişmediğini vurgulayan Vali Çiftçi, "Maske, mesafe, temizlik kuralları devam ediyor. Bunun yanında birde en büyük mücadele aracımız aşı. Aşılama oranlarına baktığımızda Çorum'da 12 yaş ve üzeri aşısı tamamlanmış kişilerin oranı yüzde 70, 44. Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu rakamı daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. Korona virüse yakalananların yaş oranlarına ilişkin de açıklama da bulunan Vali Çiftçi, "Genç nüfüsunda 5 yaş ve üzeri kişilerinde 90 yaş üzeri kişilerin korona virüse yakalanma oranları elimizde. Genç nüfusta vaka artışı var. Çorum'da şuanda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma bir gayretimiz var. Çabamız var. Ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.