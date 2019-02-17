Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den Hasta Ziyareti

Vali Çiftçi'den Hasta Ziyareti

44 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Çiftçi'den Hasta Ziyareti, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden hastalar ise, Vali Çiftçi'ye teşekkür ettiler.

Hasta ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı'can hastane hakkında ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:53 Kaynak: İHA

Çorum, Güncel
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