Vali Çiftçi'den Hasta Ziyareti
44 dakika önce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden hastalar ise, Vali Çiftçi'ye teşekkür ettiler.
Hasta ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı'can hastane hakkında ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:53 Kaynak: İHA
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