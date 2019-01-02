Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den İhh'ya Ziyaret

Vali Çiftçi'den İhh'ya Ziyaret

40 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneğini (İHH) ziyaret ederek dernek başkanı Selim Özkabakçı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çiftçi'den İhh'ya Ziyaret, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneğini (İHH) ziyaret ederek dernek başkanı Selim Özkabakçı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Özkabakçı, Vali Çiftçi'ye dernek merkezini gezdirdikten sonra Acil Yardım Arama Kurtarma birimi, hanımlar komisyonu ve çeşitli ülkelere yapılan sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum İHH'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun can damarlarını oluşturduğunu belirten Çiftçi, "Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, o ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının gücüyle ölçülmektedir." dedi.

Çorum'u sivil toplum kuruluşları ile istişare halinde yöneteceğini dile getiren Çiftçi, "Birlik olmamız lazım. Sivil toplum kuruluşlarının bir ve beraber olması, aralarında iyi bağların kurulması geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemlidir." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:42 Kaynak: AA

Selim, Çorum, İHH, Politika
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