Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Vali Çiftçi'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Vali Çiftçi'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Çiftçi, kış mevsimi nedeniyle bağışların azalmasından dolayı kan stoku azalan Türk Kızılayına destek amacıyla başlatılan kan bağışı kampanyasına katıldı.


Türk Kızılayının Gazi Caddesi'ndeki Hitit Kan Alma Birimi'ne gelerek kan veren Çiftçi, görevlilerden Çorum'daki kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, Çorum'da günlük ortalama 65 ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, buna karşılık 40 ünite civarında bağış toplanabildiğini söyledi.

Düzenli aralıklarla kan bağışında bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Bugün 24'üncü kez kan bağışında bulunuyorum. Sağlıklı bütün vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kan, üretilemeyen tek ilaç. Kaynağının da yalnızca insan olmasından dolayı vatandaşlarımızın düzenli aralıklarla kan bağışında bulunması son derece önemli." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:01 Kaynak: AA

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