Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den Kore Gazisine Yakın İlgi

Vali Çiftçi'den Kore Gazisine Yakın İlgi

39 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıla yoğun bir çalışma temposuyla girdi.

Vali Çiftçi'den Kore Gazisine Yakın İlgi, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıla yoğun bir çalışma temposuyla girdi.

Eşi Azime Çiftçi ile birlikte Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, önce çocuklara hediye dağıttı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi çifti, çocuklarla sohbet etti.

Vali Çiftçi daha sonra Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi girişinde elinde Türk bayrağı ile Vali Çiftçiyi karşılayan Kore Gazisi Rıza Kabasakal, büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Kore Gazisi elinden öpen Vali Çiftçi ise, Kabasakal ile yakından ilgilenerek sohbet etti. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: İHA

Çorum, Kore, Güncel
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