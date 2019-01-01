Vali Çiftçi'den Kore Gazisine Yakın İlgi
39 dakika önce
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıla yoğun bir çalışma temposuyla girdi.
Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, yeni yıla yoğun bir çalışma temposuyla girdi.
Eşi Azime Çiftçi ile birlikte Sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, önce çocuklara hediye dağıttı. Çocuklarla yakından ilgilenen Çiftçi çifti, çocuklarla sohbet etti.
Vali Çiftçi daha sonra Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlıları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Atıl Üzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi girişinde elinde Türk bayrağı ile Vali Çiftçiyi karşılayan Kore
Gazisi Rıza Kabasakal, büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Kore Gazisi elinden öpen Vali Çiftçi ise, Kabasakal ile yakından ilgilenerek sohbet etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: İHA
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