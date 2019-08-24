Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Çolban'a ziyaret
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Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Çolban'a ziyaret

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Çolban'a ziyaret, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, düğünde başına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Çiftçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Çolban'ın annesi Gönül Çolban ve babası Mükremin Çolban'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çiftçi ayrıca doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olay

Sungurlu ilçesine bağlı Akçakent Mahallesi'nde ikamet eden yakınlarının 15 Ağustos'taki düğün törenine ailesiyle katılan 13 yaşındaki Muhammed Efe Çolban'ın başına maganda kurşunu isabet etmişti.


Ağır yaralanan Çolban, ailesi tarafından otomobille Sungurlu Devlet Hastanesine götürülmüştü.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Çolban'ın tedavisine devam ediliyor.

Çorum, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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