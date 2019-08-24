Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe'nin ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe'nin ailesine ziyaret

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu ilçesinde bir düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe Çolban'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe'nin ailesine ziyaret, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Sungurlu ilçesinde bir düğünde maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe Çolban'ın ailesini hastanede ziyaret etti.


Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhammed Efe'nin annesi Gönül ve babası Mükremin Çolban'a geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Mustafa Çiftçi, talihsiz çocuğun sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.


Olay, 15 Ağustos'ta Sungurlu ilçesinde meydana gelmişti. Kurban bayramı ve bir yakınlarının düğünü için İstanbul'dan gelen Muhammed Efe, ailesiyle birlikte katıldığı bir düğünde silahlarla havaya ateş açılması sonucu başına kurşun isabet etmişti. Yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Efe burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.


Vali Çitfçi, ziyaretin ardından Biyabetik ayak servisini ziyaret ederek yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. - ÇORUM

Çorum, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! MEB'den Emine Bulut'un kızına destek açıklaması
Emine Bulut'un bıçaklandıktan sonraki görüntülerini çeken genç serbest bırakıldı Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu Son Dakika! Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 17:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den maganda kurşunuyla yaralanan Muhammed Efe'nin ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]