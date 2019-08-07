Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi'den Sorkun köyün'de inceleme
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Vali Çiftçi'den Sorkun köyün'de inceleme

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde 7 evin yandığı Sorkun köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi'den Sorkun köyün'de inceleme, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz günlerde 7 evin yandığı Sorkun köyünde incelemelerde bulundu.

Yangın hakkında ilçe kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan'dan bilgi alan Vali Çiftçi, yangında evi yanan vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Çiftçi, en büyük tesellilerinin yangında herhangi bir can kaybı olmaması olduğunu belirtti.

İncelemeler sırasında Vali Çiftçi'ye, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya eşlik etti. - ÇORUM
Sorkun, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:57 Kaynak: İHA
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