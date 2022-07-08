Çiftçi, daha sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, 24 saat görev yapan personelin bayramını kutladı.

Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın , İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ile yaptığı ziyaretlerde, polis ve jandarma personelini denetledi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Aşgın, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vali Çiftçi'den trafik kontrol noktalarına ziyaret - Son Dakika

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