Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi, Hasta Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali Çiftçi, Hasta Ziyaretlerine Devam Ediyor

50 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Hasta Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hasta ziyaretlerini aralıksız sürdüren Vali Mustafa Çiftçi, geçmiş olsun dileklerini ilettiği hastalarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden hastalar ise, Vali Çiftçi'ye teşekkür ettiler.

Hasta ziyaretlerinin ardından Vali Çiftçi, hastane ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:03 Kaynak: İHA

Çorum, Güncel
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