Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi, Polis ve Askerin Yeni Yılını Kutladı

Vali Çiftçi, Polis ve Askerin Yeni Yılını Kutladı

21 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Çiftçi, Polis ve Askerin Yeni Yılını Kutladı, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

İlk olarak İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Abdurrahman Başbuğ ve Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Çiftçi, müdür yardımcıları, şube müdürleri, jandarma teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Çiftçi, daha sonra Çorum-Ankara karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yıllarını kutlayan Vali Çiftçi ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Milletin bugünü ve her günü daha rahat geçirebilmesi için emniyet ve jandarma teşkilatının görevlerini icra ettiğini dile getiren Vali Çiftçi, "200 ekip ve yaklaşık bin 500 personelimiz şuan şehrin değişik yerlerinde görevini ifa ediyor. Ek tedbirlerimiz var. Güvenlik güçlerimiz şehre hakim durumdalar. Huzurlu bir gece geçirebilmemiz için umuma mahsus eğlence ve istirahat yerleri de kontrol altında. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı AVM'ler, meydanlarda şuan kontrol altında. Bütün gayemiz vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde 2019 yılını karşılayabilmeleri" dedi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

Çorum, Jandarma, Polis, Güncel
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