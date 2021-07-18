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Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme - Son Dakika

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme

18.07.2021 17:59
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı öncesi kentteki canlı hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı öncesi kentteki canlı hayvan pazarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında hem satış yapan hem de kurban almak için pazarda bulunan vatandaşlara hayırlı alışverişler temennisinde bulunan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, bayram nedeniyle kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik ettiler. Pazarı gezerken alıcı ve satıcı arasında yaşanan pazarlığa aracılık ederek anlaşmalarını sağlayan Çiftçi ve Aşgın, ayrıca alıcı ve satıcılara pandemi sürecinde toplum sağlını riske atmamaları için pandemi kurallarına dikkat etmeleri için çağrıda bulundular.

Alıcı ve satıcıları buluşturan kentteki canlı hayvan pazarında aynı zamanda geleneksel bir kültürün yaşatıldığını dile getiren Vali Çiftçi, "Kurban bayramlarında bayram heyecanı önce burada başlar. Bayramlar sevgiyle, hoşgörüyle, paylaşmakla, yardımlaşmakla güzel ve anlamlıdır. Bölünmez bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi sürekli kılmak, huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamak sevgi ve hoşgörü ile mümkündür. Sağlıklı ve müreffeh gelecekler şimdi göstereceğimiz sabır ve gayretlerin sonucu olacaktır. İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belediyenin bayram boyunca Çorum halkının hizmetinde olacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "İlgili birimlerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı personelimiz bayram süresince 24 saat görevinin başında olacak. Yine bayram boyunca su arıza, kanalizasyon ve içme suyu arıtma tesislerinde nöbetçi personelimiz hazır bulunacak" diye konuştu. - ÇORUM

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme

Bayram, Kurban, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın'dan hayvan pazarında inceleme - Son Dakika


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