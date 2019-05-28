Son Dakika Haberleri: Vali Çiftçi, yetimlerle iftar yaptı
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Vali Çiftçi, yetimlerle iftar yaptı

1 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi yetimler ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Vali Çiftçi, yetimlerle iftar yaptı, System.String[]
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi yetimler ve aileleriyle birlikte iftar yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, iftar programına katılan yetimlerle tek tek yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Programa katılan çocukların Vali Çiftçi'nin ilgisi karşısında mutlu oldukları gözlendi.

İftar programında bir konuşma Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yetimlerle ilgili belediye olarak yetimler için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek, "yapacağımızdan daha fazlasını yapmaya hazırız. Yeter ki yetimler gülsün, yeter ki çocuklar gülsün. Yetimler gülerse, çocuklar gülerse dünya güler" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, İslam inancının yetimlere hassasiyet gösterilerek üzerlerine titrenmesi gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

Yetimlerle ilgili Peygamber Efendimizin hadislerinden örnekler veren Vali Çiftçi, yetimlerle ilgilenmenin, koruyup kollamanın, ihtiyaçlarını koruyup kollamanın faziletine vurgu yaparak, "Allah, bizleri yetimlerin duasına mazhar olan onların hayır duasını alabilen kullarından eylesin. Birliğimiz beraber daim olsun. Allah bu cennet vatanda sonsuza denk sağlık sıhhat afiyet içerisinde yaşamayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - ÇORUM
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:56 Kaynak: İHA
Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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