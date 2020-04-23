Vali Civelek, bayramda çocukları yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Vali Civelek, bayramda çocukları yalnız bırakmadı

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Vali Civelek ve beraberindekiler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ortaköy Mahallesi'nde gazi çocuğu Baran Zeybek ve Düğerek Mahallesi'nde babasını kazada kaybeden Sude Nur Dere isimli çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen ziyarette Civelek, çocukların bayramını kutladı.

Ziyaret ettiği mahallelerde çocuklar tarafından coşkuyla karşılanan Civelek, çocukların bayramlarını kutladı, hediyeler verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş 100. yıl dönümünü ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Civelek, "23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ilk meclisteki tüm milletvekilleri olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum." dedi.

23 Nisan kutlama programı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "100. Yıl 23 Nisan Çocuk Bayramı Otobüsünü"nün en güzel çocuk şarkılarıyla çocukların coşkularına gün boyu eşlik edeceğini ifade eden Civelek, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de bütün vatandaşları da evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet etti.

"Vali olmak istiyorum"

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Düğerek Mahallesi'nde 1. sınıf öğrencisi Egemen Öztürk'ün 8. yaş günü kutlamasına katıldı.

Töre, ardından Menteşe ilçesinde 4 ay önce hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan ve bir bacağı kesilen ilkokul 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren'i evinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi ve bayramını kutladı.

Küçük Aylin, Töre'nin "Aylin sen avukat olacaksın kızım." sözüne "Hayır. Vali olmak istiyorum." diye cevap verdi.

Öte yandan, Muğla ve ilçelerindeki okul binalarından, Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan marş çalındı.

Vali Civelek, bayramda çocukları yalnız bırakmadı

23 Nisan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 03:52 Kaynak: AA

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