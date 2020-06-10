Vali Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Tavlı ise Muğla'ya atandı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise Muğla Valisi olarak atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atanırken, toplam 41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı. Turizmin başkenti konumundaki Muğla'ya ise Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı. Ordu doğumlu olan evli ve 2 çocuk babası Vali Tavlı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Orhan Tavlı sırasıyla Giresun Güce İlçe Kaymakamlığı, Samsun Ayvacık İlçe Kaymakamlığı, Erzurum Aziziye İlçesi Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, Ankara Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu.