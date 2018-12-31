Vali Civelek Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı

Muğla
Valisi Esengül Civelek
, yeni yıl öncesi uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı.
Muğla Valisi Esengül Civelek, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde
incelemek üzere polis ve jandarma yol kontrol uygulama noktalarında denetlemelerde bulundu.
Muğla- Aydın
ve Muğla- Denizli
Karayolu uygulama noktasındaki ziyaretlerinde Vali Civelek'e Sahil Güvenlikamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma
Komutanı Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
ve Menteşe
Kaymakam Vekili Baha Başçelik
eşlik etti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Civelek, görevi başındaki güvenlik görevlileriyle Muğla-Denizli ve Muğla-Aydın karayolunda seyahat eden vatandaşların yeni yıllarını kutladı.
Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden, mesai saati gözetmeksizin görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüttüklerini ifade eden Vali Civelek, yeni yılın ülkemiz, milletimiz için barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. - MUĞLA