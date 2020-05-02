Vali Civelek, küçük çocuğun kitap isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Muğla Valisi Esengül Civelek, 5 yaşındaki kızın kitap isteğini yerine getirdi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ailesiyle evde vakit geçiren 5 yaşındaki Ada Oy, babasının telefonundan Muğla Valisi Esengül Civelek'in 23 Nisan'da çocuklara kitap hediye ettiğini gördü.
Kızının talebi üzerine Oy, Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabına mesaj atarak çocuğu için kitap istedi.
Mesajı gören Vali Esengül Civelek, kitap ve boyama kalemi gibi çeşitli hediyeleri Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde yaşayan çocuğa ulaştırdı.
Kitapları görünce mutlu olan Ada, Vali Civelek'e teşekkür etti.