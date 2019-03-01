Vali Civelek, Marmaris'te Muhtarlarla Buluştu

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



Siteler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen toplantıya Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, il ve ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



Her ay muhtarlarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Civelek, "Vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmeti sunma sorumluluğumuz kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda, muhtarlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarına çözüm üretilmesi açısından da oldukça yararlı ve verimli sonuçlar alıyoruz." dedi.



Muhtarlar tarafından dile getirilen öneri, talep ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilip değerlendirildiğini aktaran Civelek, taleplerin de İçişleri Bakanlığına iletileceğini ifade etti.



Toplantıda, muhtarlar mahalleleriyle ilgili talep ve ihtiyaçlarını Civelek'e aktardı.

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