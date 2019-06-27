Son Dakika Haberleri: Vali Civelek, muhtarlarla buluştu
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Vali Civelek, muhtarlarla buluştu

58 dakika önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Civelek, muhtarlarla buluştu, System.String[]
Muğla Valisi Esengül Civelek, Menteşe ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonunda muhtarları ağırlayan Civelek, katılım gösteren muhtarlara teşekkür etti.

Vali Civelek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrasında yeni seçilen ve yeniden seçilen muhtarları tebrik etti.
Toplantının amacının muhtarların ihtiyaçlarını tespit etmek, sorunlarına çözüm üretmek olduğunu ifade eden Civelek, muhtarlar tarafından dile getirilen öneri ve taleplerin değerlendirileceğini, sorunların çözümünde birlikte hareket edeceklerini vurguladı.
Toplantıya, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, il ve ilçe kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:28 Kaynak: AA
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