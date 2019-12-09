Son Dakika Haberleri: Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Civelek'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı, System.String[]

Muğla Valisi Esengül Civelek, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Civelek mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi" ile insan kakları kavramının, tüm dünya için geçerli olan evrensel bir boyut kazandığını belirtti.

Türkiye'nin BM'nin kurucu üyelerinden biri olarak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer almasının, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için önemli adımlar atmasının bu konudaki hassasiyetini gösterdiğini ifade eden Civelek, şunları kaydetti:

"Dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen insan hakları, sadece belli bir kesimin değil, tek tek her insanın eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduğunu garanti altına almıştır. Tüm insanların sahip olduğu hak ve özgürlüklerin kullanılması, toplumsal yaşamda huzurun sağlanması için devletin gösterdiği gayretli çalışmalarla birlikte bireylerin de insan hak ve hürriyetlerinin kullanılmasına saygı ve hoşgörü göstermeleri büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle insan haklarına özgü evrensel değerlerin korunup, geliştirilmesini sağlamak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün insan hakları konusunda toplumsal bilincin artmasına, farkındalık, duyarlılık oluşturulmasına katkı sağlamasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu, huzur ve güven dolu bir yaşam temenni ederim."

Aralık, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:16 Kaynak: AA
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