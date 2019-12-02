Son Dakika Haberleri: Vali Civelek'ten "Dünya Engelliler Günü" mesajı
Son Dakika Güncel Vali Civelek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Son Dakika

Vali Civelek'ten "Dünya Engelliler Günü" mesajı

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Civelek'ten

Muğla Valisi Esengül Civelek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Civelek, mesajında, toplumun önemli bir parçasını oluşturan engelli bireylerin durumlarına dair sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 1992 yılından bu yana 3 Aralık'ın "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

Toplumsal yaşama eşit ve etkin katılımın, tüm bireylerin en temel hakkı olduğunu bildiren Civelek, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle engelli bireylerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması ve engelli bireylerin her alanda, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmesi gerekmektedir. Son yıllarda gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde engelli bireylerimizin toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırıcı çevresel ve mekansal düzenlemelerin yapılması, sosyal, kültürel, sportif etkinlikleri gerçekleştirebilme imkanlarının sağlanması ve çeşitli desteklerle yarınlarının güvenceye alınması konularında sağlam ve kararlı adımlar atılmıştır. Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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