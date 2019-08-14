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Vali Civelek'ten sürücülere kemer uyarısı

42 dakika önce

Muğla'da "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Vali Civelek'ten sürücülere kemer uyarısı, System.String[]
Muğla'da "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Kent girişindeki uygulamaya Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Muğla'da İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında trafik uygulaması yapıldı. Kent girişindeki uygulamaya Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel de katıldı. Uygulamada kemerini takmayan sürücüler uyarıldı. Vali Civelek kemerini takan sürücülere teşekkür etti. Araçlarda bulunan çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. Çocuklar ailelerini trafik kurallarına uyulması konusunda uyarmaları konusunda bilgilendirildi. Uygulama hakkında konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Muğla'da tatillerini geçiren vatandaşlarımızın, huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımız ile birlikte sürücülerin emniyet kemerlerini takması konusunda uyarıda bulunduk. Emniyet kemerlerini takan yolcularımıza hayırlı yolculuklar diledik. İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" projesi kapsamında çocuklarımıza oyuncak, broşür ve düdük hediye ettik. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine varabilmesi için çocukları, ailelerini uyarması konusunda bilgilendirdik. Vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde evlerine varmaları konusunda trafik uyarı ve uyarıcılarına mutlaka riayet etmelerini istedik" dedi. - MUĞLA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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