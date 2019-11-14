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Vali Civelek'ten, ziyaretler

6 saat önce

Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Civelek, ilk olarak Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ve yeni yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Daha sonra Marmaris Deniz Ticaret Odasına geçen Civelek, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Civelek, denizcilik sektörü ve oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ziyaret eden, Civelek, Oktay'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretleri sırasında Civelek'e Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da eşlik etti.

Esengül Civelek, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:38 Kaynak: AA
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