Vali Civelek, Tuğamiral Özyurt'u Ziyaret Etti
1 saat önce
Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt'a ziyarette bulundu.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Vali Civelek, geçtiğimiz aylarda Güney Görev Grup Komutanı olarak atanan ve Muğla'daki görevine başlayan Tuğamiral Hasan Özyurt'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmalarında başarı diledi.
Tuğamiral Özyurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Civelek'e teşekkür etti.
Ziyarette Vali Civelek'e Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryılmaz eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:02 Kaynak: AA
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