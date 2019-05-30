Son Dakika Haberleri: Vali çocuklara masal okudu
Son Dakika Güncel Haber

Vali çocuklara masal okudu

43 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş'un okulunu ziyaret ederek çocuklara masal okudu.

Vali çocuklara masal okudu, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni" arasında yer alan Ayvacık Anaokulu öğretmeni Nurten Akkuş'un okulunu ziyaret ederek çocuklara masal okudu.

Vali Kaymak, "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesiyle babaların da okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal kitabı okumalarını sağlayan ve "Dünyanın en iyi 10 öğretmeni'"arasında yer alan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş'u okulunda ziyaret etti. Akkuş'un "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesine destek olarak, çocuklara "Kırmızı Elma" masalını okuyan Vali Kaymak, kendisini dikkatle dinleyen ve masalın sonunda sorduğu soruların hepsini doğru cevaplayan çocukları tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:26 Kaynak: İHA
Samsun, Ayvacık, Akkuş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu AK Parti'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali çocuklara masal okudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]