Vali çocuklarla halat çekme oynadı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kaymakamlık tarafından sokak oyunlarının yaşatılması için yürütülen proje kapsamında "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi'nce, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması amacıyla Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında sentetik çim sahada düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği"ne Vali Osman Varol da katıldı.

Yabancı uyruklu çocuklar, şehit ve gazi çocuklarının da katıldığı şenlikte yaklaşık 300 çocuk halat çekme, seksek, sandalye ve mendil kapmaca, ip atlama, yumurta ve çuval yarışı gibi geleneksel sokak oyunları oynandı.

- "Geçmişe yolculuk yaptık"

Amasya Valisi Osman Varol, şenlikte yaptığı konuşmada, unutulmaya yüz tutmuş birçok oyunu gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Bu tür geleneksel oyunları yeni nesil çocukların da oynaması gerektiğini vurgulayan Varol, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımızın günümüzün, çağımızın zararlı alışkanlıkları ve özellikle dijital bağımlılığından kurtarılması konusu çok önemli. Çocuklarımızın mutlaka kendilerinden önceki kuşaklar gibi sokakta toprakla, taşla, açık havayla bir şekilde muhatap olarak yetişmeleri gerekiyor. Bu tip projelerin çocuklarımızın, toplumumuzun eskiden beri sahip olduğu birtakım değerlere ve oyunlarına sahip çıkıp bunları yaşamaları ayrıca zararlı alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtulmaları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Şenlikte, Vali Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, çocuklarla "halat çekme" oyunu oynadı.

Şenliğe, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Tansel Çokuysal ve öğretmenler de katıldı.