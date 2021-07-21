Vali Coşkun'dan Güvenlik Güçlerimize ve Sağlık Çalışanlarımıza Bayram Ziyareti - Son Dakika
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Vali Coşkun'dan Güvenlik Güçlerimize ve Sağlık Çalışanlarımıza Bayram Ziyareti

Vali Coşkun'dan Güvenlik Güçlerimize ve Sağlık Çalışanlarımıza Bayram Ziyareti

21.07.2021 03:15

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan emniyet ve jandarma personelini, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yalnız bırakmadı.

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan emniyet ve jandarma personelini, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yalnız bırakmadı.

İlk ziyaretini, Kavlaklı Jandarma Karakolu'na yaparak jandarma personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Coşkun, daha sonra ise Kayseri Yol Uygulama Noktası'nda görev yapan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Emniyet ve jandarma personelinin, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Coşkun, tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde kolaylıklar diledi. Vali Coşkun güvenlik güçlerimizin ardından ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'ndaki sağlık çalışanlarını ve hastaları ziyaret etti. Vali Coşkun ziyaret esnasında, hastalara acil şifalar dilerken sağlık çalışanlarına da Pandemi döneminde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür etti. Ziyaretler esnasında Vali Coşkun'a, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Yarb. Serkan Özel ve Yörük Selim Devlet Hastanesi Başhekimi Vehbi Şirikçi eşlik etti.

Kaynak: Habermetre
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