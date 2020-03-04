Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret - Son Dakika

Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret

6 saat önce

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib'de Suriye rejimi unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Onbaşı Hakan Ay'ı evinde ziyaret etti.

Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret, System.String[]

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib'de Suriye rejimi unsurlarının saldırısında yaralanan Piyade Komando Uzman Onbaşı Hakan Ay'ı evinde ziyaret etti.

Vali Coşkun, geçmiş olsun temennisinde bulunduğu Ay'dan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ay'ın durumunun iyi olduğunu belirten Coşkun, "Temenni ediyorum ki en kısa sürede iyileşir ve sağlığına kavuşur. Şu anda görev başında olan tüm askerlerimizi Allah muhafaza etsin. Bu vesileyle İdlib'deki saldırıda şehit olan tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı tüm askerlerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da hazır bulundu.

Celalettin Cerrah, Faruk Coşkun, Hakan Ay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM'deki kavganın ateşlendiği an! Engin Özkoç'a böyle yumruk atıldı
Türkiye'ye dil uzatan Esed'in komutanı Süheyl Hassan, SİHA'lar tarafından vuruldu "Şehit olmak kalbime doğuyor" demişti Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Coşkun'dan, İdlib'de yaralanan askere ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]